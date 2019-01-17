Американская певица назвала США адом и обвинила в этом Трампа

Американская хип-хоп-исполнительница Карди Би высказалась по поводу самого долгого в истории США шатдауна (частичная приостановка работы правительства — прим. «Ленты.ру») и обвинила президента Дональда Трампа. Артистка выложила видео в свой Instagram.
«Сегодня Трамп предлагает госслужащим работать бесплатно», — заявила артистка и призналась, что очень переживает за этих людей. Затем исполнительница заявила, что из-за стены на границе с Мексикой Америка превратилась в ад, и призвала всех отнестись к проблеме серьезно.
«Сука, мне страшно», — заключила рэперша.
На Instagram Карди Би подписано больше 39 миллионов пользователей, а ее последний альбом номинирован на премию «Грэмми».
Из-за разногласий в Конгрессе США по поводу выделения средств на строительство стены работа правительства приостановлена — шатдаун начался 22 декабря.