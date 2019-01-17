Американская певица назвала США адом и обвинила в этом Трампа

Американская хип-хоп-исполнительница Карди Би высказалась по поводу самого долгого в истории США шатдауна (частичная приостановка работы правительства — прим. «Ленты.ру») и обвинила президента Дональда Трампа. Артистка выложила видео в свой Instagram.

I know a lot of ya do r watch the news so I’m letting ya know shit getting real .....I ain’t going to say nothing much tho I don’t want mofos to off me.....ANYWAYS TWERK VIDEO OUT NOW Фото опубликовано @iamcardib

«Сегодня Трамп предлагает госслужащим работать бесплатно», — заявила артистка и призналась, что очень переживает за этих людей. Затем исполнительница заявила, что из-за стены на границе с Мексикой Америка превратилась в ад, и призвала всех отнестись к проблеме серьезно.

«Сука, мне страшно», — заключила рэперша.

На Instagram Карди Би подписано больше 39 миллионов пользователей, а ее последний альбом номинирован на премию «Грэмми».

Из-за разногласий в Конгрессе США по поводу выделения средств на строительство стены работа правительства приостановлена — шатдаун начался 22 декабря.

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