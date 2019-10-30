В США третий раз за год понизили базовую ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США снизила базовую ставку третий раз за год. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Целевой диапазон ставки по федеральным фондам снизился с 1,75-2 до 1,5-1,75 процента, сообщили в ФРС. Такое решение было принято из-за «последствий глобальных изменений для экономических перспектив, а также приглушенного инфляционного давления».

1 августа ФРС впервые за 10 лет понизила ставку и установила ее новое целевое значение на уровне 2-2,25 процента годовых. Снижение составило 0,25 процента. Второй раз за год ставка снизилась в сентябре с 2-2,25 до 1,75-2 процента годовых.

До этого базовая ставка ФРС снижалась в конце 2008 года — до уровня 0-0,25 процента, что было продиктовано стремлением финансовых властей стимулировать экономику за счет дешевых кредитов. В конце 2015 года регулятор начал постепенно ужесточать политику, опасаясь слишком активного восстановления экономики и ее возможного перегрева.

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