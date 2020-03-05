Калифорния объявила о чрезвычайном положении после первой смерти от коронавируса

Власти американского штата Калифорния объявили о чрезвычайном положении после первой зарегистрированной смерти калифорнийца от заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом нового типа, сообщает CALmatters.

Губернатор штата Гэвин Ньюсом озвучил соответствующее распоряжение 4 марта. С этого момента в штате вводится повышенный контроль: людей будут чаще тестировать на наличие инфекции и тщательно отслеживать контакты зараженных.

Кроме того, вводится дополнительная программа связи между медицинскими работниками: они будут знать, что делать в случае массового поступления пациентов в их больницы.

Сообщается, что погибший от пневмонии нового типа американец был пожилым человеком, подхватившим вирус на круизном лайнере, выходившем из Сан-Франциско. Ньюсом призвал власти других американских штатов сотрудничать, чтобы предотвратить распространение болезни.

26 февраля американский город Сан-Франциско в штате Калифорния объявил о чрезвычайном положении из-за угрозы коронавирусной инфекции. При этом на тот момент в городе не было зафиксировано ни одного случая заболевания.

В США сейчас зафиксировано 160 случаев заболевания. Всего в мире, по последним данным, коронавирусом заразились более 95,4 тысячи человек, большинство из них находятся в Китае. Около 3,2 тысячи заразившихся умерли, 53,2 тысячи — вылечились.

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