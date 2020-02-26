Город в США объявил о чрезвычайном положении из-за коронавируса

Город Сан-Франциско в американском штате Калифорния объявил о чрезвычайном положении из-за угрозы коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает Reuters.

«Хотя в Сан-Франциско до сих пор ни одного подтвержденного случая заражения, глобальная картина стремительно меняется, и нам нужно быть подготовленными», — прокомментировал это решение Лондон Брид, мэр города.

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На данный момент в США подтверждено 14 случаев инфицирования, из которых 12 связаны с выезжавшими в другие страны, и лишь два относятся к передаче вируса внутри страны. Также 39 заболевших находятся среди граждан США, эвакуированных с круизного лайнера Diamond Princess из китайского Уханя.

В общей сложности в мире заболели новым типом коронавируса около 80,3 тысячи человек. Из них более 2,7 тысячи скончались, а свыше 27,8 тысячи — излечились. Помимо Китая, где впервые выявили вирус, случаи заболевания COVID-19 зафиксированы более чем в 30 странах мира.

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