В американском штате увеличилось число умерших от коронавируса

В американском штате Вашингтон увеличилось число умерших от пневмонии COVID-19. Об этом сообщает издание The Hill.

Оно достигло девяти человек, сообщают источники издания. Отмечается, что большинство умерших — пожилые или люди со слабым здоровьем.

По последним данным, в США зафиксировано 128 случаев заболевания пневмонией. Большинство из них обнаружено в штатах Вашингтон и Калифорния.

1 марта губернатор американского штата Вашингтон Джей Инсли объявил в регионе чрезвычайное положение после первого в стране случая смерти из-за коронавирусной инфекции. Он напомнил о важности соблюдения правил гигиены: мытье рук, дезинфекции поверхностей, к которым часто прикасаются, и домашнем режиме во время болезни.

В общей сложности в мире новым типом коронавируса заразились свыше 94,2 тысячи человек. Из них 3,2 тысячи скончались, а более 51 тысячи — излечились. Помимо Китая, где впервые выявили вирус, случаи заболевания зафиксированы почти в 70 странах мира.

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