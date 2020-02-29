Первую смерть от коронавируса зафиксировали в США

В США зафиксировали первую смерть от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает Associated Press.

По информации властей, человек скончался в штате Вашингтон. Других подробностей не сообщается.

26 февраля американский город Сан-Франциско в штате Калифорния объявил о чрезвычайном положении из-за угрозы коронавирусной инфекции. При этом на тот момент в городе не было зафиксировано ни одного случая заболевания.

В США на данный момент зафиксировано 68 случаев заболевания. Всего в мире, по последним данным, коронавирусом заразились более 85,1 тысячи человек, большинство из них находятся в Китае. Около 2,9 тысячи заболевших умерли, 39,7 тысяч — вылечились.

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