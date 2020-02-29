Раскрыты подробности первой смерти от коронавируса в США

Министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар раскрыл подробности о первой смерти от коронавирусной инфекции COVID-19 в США в эфире телеканала CNN.

Первой жертвой инфекции в США стала женщина в возрасте 50 лет. Из страны она не выезжала. Предварительно причиной смерти стала пневмония, вызванная коронавирусом SARS-CoV-2.

О том, что в США зафиксировали первую смерть от коронавирусной инфекции, стало известно ранее. Сообщалось, что человек скончался в штате Вашингтон. После этого губернатор штата Джей Инсли объявил чрезвычайное положение.

В США на данный момент зафиксировано 68 случаев заболевания. Всего в мире, по последним данным, коронавирусом заразились более 85,1 тысячи человек, большинство из них находятся в Китае. Около 2,9 тысячи заболевших умерли, 39,7 тысяч — вылечились.

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