США временно закрыли крупнейшую зарубежную военную базу

США временно закрыли крупнейшую военную базу за пределами страны — Кэмп-Хамфрис в Южной Корее. Причиной стала вспышка COVID-19, вызванная вирусом SARS-CoV-2, пишет Financial Times.
«Ограничения на военной базе Кэмп-Хамфрис и других — часть усилий, направленных на то, чтобы коронавирус не сказался на боеспособности войск», — подчеркивается в статье.
По словам представителя американского командования, меры по борьбе с вирусом коснутся 28,5 тысячи солдат в стране. Отмечается, что у одного американского военнослужащего и одного сотрудника Вооруженных сил США на базе уже выявили коронавирус.
27 января из-за вспышки эпидемии Южная Корея и США решили отложить свои весенние совместные военные учения. Это первый случай, когда страны пошли на такой шаг из-за проблем в сфере здравоохранения.
По последним данным, в общей сложности в мире заразились новым типом коронавируса около 83,7 тысячи человек. Из них более 2,8 тысячи скончались, а свыше 36,6 тысячи — излечились. Помимо Китая, где впервые выявили вирус, случаи заболевания COVID-19 зафиксированы более чем в 50 странах мира.