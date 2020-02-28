США временно закрыли крупнейшую зарубежную военную базу

США временно закрыли крупнейшую военную базу за пределами страны — Кэмп-Хамфрис в Южной Корее. Причиной стала вспышка COVID-19, вызванная вирусом SARS-CoV-2, пишет Financial Times.

«Ограничения на военной базе Кэмп-Хамфрис и других — часть усилий, направленных на то, чтобы коронавирус не сказался на боеспособности войск», — подчеркивается в статье.

По словам представителя американского командования, меры по борьбе с вирусом коснутся 28,5 тысячи солдат в стране. Отмечается, что у одного американского военнослужащего и одного сотрудника Вооруженных сил США на базе уже выявили коронавирус.

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27 января из-за вспышки эпидемии Южная Корея и США решили отложить свои весенние совместные военные учения. Это первый случай, когда страны пошли на такой шаг из-за проблем в сфере здравоохранения.

По последним данным, в общей сложности в мире заразились новым типом коронавируса около 83,7 тысячи человек. Из них более 2,8 тысячи скончались, а свыше 36,6 тысячи — излечились. Помимо Китая, где впервые выявили вирус, случаи заболевания COVID-19 зафиксированы более чем в 50 странах мира.

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