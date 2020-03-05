Бывший соратник Обамы пересилил коронавирус

Кандидат в президенты США и бывший соратник Барака Обамы, занимавший при нем должность вице-президента, Джо Байден смог пересилить влияние коронавируса на американский фондовый рынок. После его победы на праймериз Демократической партии в рамках «супервторника» основные индексы показали уверенный рост, следует из данных торгов.

По итогам торговой сессии 4 марта индекс Dow Jones Industrial вырос на 4,53 процента, S&P 500 — на 4,22 процента. Индекс технологических компаний NASDAQ Composite повысился на 3,85 процента по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии.

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По мнению опрошенных The Wall Street Journal экономистов, рост вызван результатами «супервторника», когда сразу в 14 штатах прошли праймериз Демократической партии. В большинстве из них победу одержал Байден, обойдя главного соперника, сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса. Успех позволил бывшему вице-президенту стать лидером в борьбе за номинацию от демократов.

Ранее фондовые биржи США и многих других стран снижались несколько дней подряд на фоне новостей о распространении коронавируса. По данным утро 5 марта, общее число заразившихся в мире превысило 95 тысяч, 53,2 тысячи из них выздоровели, 3,2 тысячи умерли. Количество смертей в США достигло 11.

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