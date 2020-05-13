Коронавирус оказался величайшей катастрофой в истории США

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что коронавирус оказался «величайшей катастрофой в истории страны», передает РИА Новости.

Она напомнила, что более 80 тысяч американцев умерли, около 1,4 миллиона заразились. Кроме того, 33 миллиона граждан подали на пособие по безработице.

Спикер отметила, что предложенный демократами пакет помощи на три триллиона долларов в основном построен на четырех предыдущих законопроектах о поддержке экономики.

Она также раскритиковала республиканцев, которые скептически отнеслись к необходимости тратить настолько колоссальные средства с учетом того, что на поддержку экономики было выделено уже три триллиона долларов в прошлом, и Федеральная резервная система продолжает кредитовать бизнес. «Некоторые говорят: давайте возьмем паузу. Но многие семьи страдают», — сказала Пелоси.

Ожидается, что палата представителей может проголосовать по новому законопроекту уже в пятницу, 15 мая. Однако лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл выразил сомнения по поводу законопроекта, заявив, что нужен более «узконаправленный» документ.

5 мая сообщалось, что Минфин США займет почти три триллиона долларов, чтобы в течение текущего квартала покрыть расходы, связанные с коронавирусом. Это в пять раз превышает сумму займов в разгар финансового кризиса в 2008 году. Помимо этого, к 30 сентября ведомство может выпустить гособлигации на еще 3,7 триллиона долларов.

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