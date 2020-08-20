Сразу несколько индикаторов свидетельствуют о том, что экономика США пошла на поправку и постепенно восстанавливается от последствий пандемии коронавируса и вызванного ею кризиса, пишет Reuters.

Среди проанализированных агентством показателей данные о состоянии ритейла и о безработице, Оксфордский индекс восстановления экономики, а также статистика открытия новых рабочих мест. Все они показывают положительную динамику. Некоторые статистические данные на первый взгляд кажутся нелогичными. Так, истечение срока, во время которого безработные американцы могли рассчитывать на дополнительные пособия, не привело к снижению совокупного спроса со стороны населения.

Материалы по теме На мели В Европе новая беда — сильнейшая засуха. Она разоряет фермеров и лишает страны миллиардов Не верой единой Доллар захватил мир и стал главной валютой планеты. 200 лет назад его ни во что не ставили

Индекс волатильности, рассчитываемый Чикагской биржей опционов (CBOE) и известный так же как «индекс страха», близок к февральским значениям. Это свидетельствует о позитивном настрое инвесторов, которые не ожидают сильных потрясений на рынке в ближайшее время.

При этом некоторые показатели по-прежнему свидетельствуют о сохраняющихся проблемах. Главный из них — данные о безработице. На неделе с 8 по 15 августа количество новых заявок на получение пособий снова превысило миллион после спада, зафиксированного неделей ранее. общее число получателей пособий равняется 14,8 миллионам.

Еще один потенциальный фактор риска связан с открытием школ и вузов в сентябре, что может привести к новой вспышке распространения коронавируса. Однако в целом имеющиеся данные экономисты оценивают как позитивные.