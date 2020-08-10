Китай спас американские компании от провала

Китай во втором квартале обеспечил американские компании заказами, которых те недосчитались на местном рынке. Об этом пишет Wall Street Journal.

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Руководители некоторых американских брендов признали, что Пекин спас их финансового провала. Китай стал «историей восстановления, стабилизации и роста», заявил операционный директор Skechers USA Inc. Дэвид Вайнберг. Продажи этого производителя кроссовок за прошлый квартал упали на 42 процента, но в Китае они выросли на 11,5 процента.

Несмотря на рост напряженности между Вашингтоном и Пекином, китайские потребители не отвернулись от американских брендов, а компании США смогли воспользоваться восстановлением китайской экономики. Например, общая выручка LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE за апрель-июнь упала на 38 процентов, а в Китае подскочила на 65 процентов.

Аналитики полагают, что в третьем квартале розничные продажи в Китае возобновят рост. Эксперты Economist Group прогнозируют рост на процент, а в четвертом квартале — на 2,4 процента.

В первом квартале ВВП Китая сократился на 6,8 процента, однако во втором началось восстановление. Экономика Китая увеличилась на 3,2 процента. Падение ВВП США во втором квартале 2020 года составило 32,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отношения между странами остаются напряженными, поскольку стороны с 2017 года ведут торговую войну. В начале 2020 года Китай и США заключили «первую фазу» торговой сделки, тогда Пекин согласился закупать больше американских товаров. Однако позже американская сторона обвинила Китай в сокрытии данных о распространении коронавируса и отказалась заключать «вторую фазу сделки».