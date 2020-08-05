По крупнейшей экономике мира нанесен жесточайший в истории удар

Экономика США всегда могла быстро восстанавливаться, но в этот раз стране предстоит пережить самый затяжной кризис в истории, считает датское издание Berlingske.

По мнению автора материала, коронавирус нанес по США жесточайший удар. Во втором квартале крупнейшая экономика мира испытала самый большой спад за послевоенный период. Падение ВВП составило 32,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Снижение экономической активности и самый высокий уровень безработицы с 1930-х годов обрушили налоговые поступления, а госрасходы выросли. Также снизилось потребление, упали инвестиции в бизнес и в жилищное строительство, количество новых заявок на пособие по безработице снова стало расти.

В резкое восстановление за пределами Белого дома никто больше не верит, пишет издание. Глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл ранее заявил, что «развитие экономики будет во многом зависеть от распространения вируса». Однако число умирающих от COVID-19 снова составляет более тысячи человек каждый день.

В марте сенат Конгресса США решил направить два триллиона долларов для поддержки экономики страны, в мае правительство выделило еще три триллиона долларов на эти цели. В июле началось обсуждение нового пакета мер в размере триллиона долларов.