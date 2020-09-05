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Трамп сравнил российскую и американскую вакцины от коронавируса

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Дональд Трамп
Дональд Трамп
Фото: LEAH MILLIS / Reuters

Президент США Дональд Трамп сравнил российскую и американскую вакцины от коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

Глава администрации США предпочел не давать развернутого комментария насчет препарата, разрабатываемого в России. Он лишь отметил, что не знает насчет российской вакцины и не очень уверен в ней. В то же время Трамп заявил, что в США есть своя отличная вакцина, которая, по его мнению, станет стандартом. Он также отметил, что ее разрабатывали невероятные компании, которые годами успешно создавали вакцины от различных заболеваний.

Ранее Трамп поделился успехом в борьбе с коронавирусом. Так, по его словам, заболеваемость COVID-19 в августе снизилась на 38 процентов по сравнению с июлем. Кроме того, американский лидер рассказал о начале третьей фазы испытаний вакцины от инфекции фармацевтической компании AstraZeneca. Он отметил, что она присоединяется к группе других вакцин, разработка которых близка к завершению и, возможно, утверждению.

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