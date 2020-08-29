Трампа сочли виновником заражения COVID-19 десятков сотрудников Секретной службы

Десятки сотрудников Секретной службы США заразились коронавирусом из-за поездок президента страны Дональда Трампа и его вице-президента Майкла Пенса в условиях пандемии. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на неназванные источники.

Так, за последние два месяца десятки сотрудников ведомства, сопровождавших в поездках руководство страны, либо заболели, либо были отправлены на карантин, поскольку вступали в контакт с заболевшими. В частности, во время поездки американского лидера во Флориду пятерых сотрудников пришлось экстренно заменить из-за положительного результата теста на COVID-19 у одного из них.

Во внутренней корреспонденции Секретной службе указано, что число случаев инфицирования сотрудников растет. Однако в ведомстве объясняют тенденцию увеличением количества проводимых тестов. По словам опрошенных газетой экспертов, рост заражений связан с тем, что Трамп продолжает проводить массовые мероприятия со своим участием, несмотря на рекомендации врачей ограничить скопление людей в условиях пандемии.

В Секретной службе отказались указать точное число заболевших. Представитель Белого дома Джадд Дир заверил, что президент очень серьезно относится к обеспечению здоровья и безопасности всех, кто находится в поездках с ним.

В обязанности Секретной службы США входит охрана государственных объектов и высших должностных лиц, среди которых президент и вице-президент.