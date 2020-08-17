Трамп посоветовал новый неэффективный препарат от коронавируса

Президент США Дональд посоветовал использовать для лечения от коронавируса новый неэффективный препарат. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на главу компании MyPillow Майкла Линделла, участвовавшего в обсуждении вопроса в Белом доме в июле.

По его словам, американский лидер рекомендовал Управлению по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) одобрить использование экстракта олеандра в борьбе с COVID-19. Эту идею одобрил и сам Линделл, который владеет долей в компании, занимающейся разработкой лекарства.

Подтвержденных данных об эффективности олеандрина в лечении пациентов с коронавирусом нет. Глава FDA Стивен Хан в настоящее время не одобрил использование препарата.

В мае Трамп рассказал, что в качестве профилактики от опасного заболевания принимает одну таблетку гидроксихлорохина ежедневно. В июне Всемирная организация здравоохранения прекратила испытания противомалярийного препарата гидроксихлорохин, считавшегося популярным лекарством от коронавируса.

По данным на 17 августа, в мире насчитывается более 21,5 миллиона зараженных коронавирусом, из них более 770 тысяч скончались, еще 13,4 миллиона выздоровели. Больше всего инфицированных находятся в США, Бразилии, Индии, России и ЮАР.