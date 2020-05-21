Трамп пообещал прекратить самостоятельную борьбу с коронавирусом

Президент США Дональд Трамп заявил, что прекратит принимать лекарство от малярии, которое использует в качестве профилактики заражения коронавирусом. Об этом сообщает The Hill.

За последние несколько дней на Трампа обрушилась волна критики и скептицизма после его заявления о том, что он принимает гидроксихлорохин с целью профилактики коронавируса. В беседе с журналистами американский лидер пообещал прекратить прием лекарства. «По-моему, курс лечения заканчивается через два дня. Думаю, это произойдет через два дня», — сказал Трамп во время встречи с губернаторами Арканзаса и Канзаса.

Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макэнани рассказала CBN News, что препарат был назначен Трампу врачом Белого дома Шоном Конли (Sean Conley) после того, как они обсудили его эффективность. Однако администрация Трампа не предоставляла какую-либо информацию о дозировке или графике приема лекарства. Отсутствие информации породило скептицизм относительно того, действительно ли глава Белого дома принимает гидроксихлорохин.

Методы президента США подверглись критике со стороны многих видных американских политических деятелей. Так, вероятный кандидат от Демократической партии на выборах президента США Джо Байден раскритиковал Трампа, назвав его действия «абсолютно невменяемыми». Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси также выразила свои опасения относительно приема Трампом лекарства, сказав, что человеку его возраста и весовой категории — «с ожирением» — не следует этого делать. Лидер демократического меньшинства в сенате США Чак Шумер осудил действия главы Белого дома, сказав, что он дает людям ложную надежду в связи с приемом препарата.

Трамп не раз рекламировал гидроксихлорохин как средство по борьбе с коронавирусом после того, как некоторые первоначальные исследования в Европе показали положительные результаты в лечении пациентов, принимавших лекарство. Несмотря на это дальнейшие испытания препарата ставят под сомнение его эффективность и вызывают опасения побочными эффектами.

В апреле Управление США по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов издало предупреждение о том, что противомалярийный препарат не следует принимать вне больницы, без наблюдения врачей или без клинических исследований из-за риска возникновения серьезных проблем с сердечно-сосудистой системой.

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