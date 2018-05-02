Трамп надиктовал врачу справку о своем здоровье

Дональд Трамп в 2015 году надиктовал своему врачу Харольду Борнстейну справку о своем здоровье и попросил его подписать бумагу. Об этом сам Борнстейн рассказал телеканалу CNN.

«Он продиктовал все это. Я не участвовал в написании, — сказал он, комментируя ​постоянно появляющиеся утверждения о том, что бумага содержит непрофессиональные термины, ставящие под сомнения саму ценность документа. — Я лишь говорил ему, может ли он так говорить или нет».

В частности, в письме значилось, что физическая сила и выносливость кандидата в президенты «экстраординарны», а в случае избрания Трампа «он будет самым здоровым человеком, когда-либо избранным на пост президента».

Медицинский эксперт телеканала, нейрохирург Санджей Гупта рассказал, что сам термин «экстраординарный» не используется врачами, и является явной гиперболизацией, не раскрывающей никаких параметров. «Я бы поставил пациента на беговую дорожку и получил конкретные цифры, — заявил он. — Забавно, что в документе показаны только положительные результаты. В медицинском сообществе принято, что если результаты исключительно хороши, то это плохо — врачи что-то недоглядели».

В конце 2016 года трамп предъявил еще одну справку, в которой говорилось, что он находится в «отличной физической форме», несмотря на то, что принимает лекарство для понижения уровня холестерина и имеет избыточный вес.

16 января главный врач Белого дома Ронни Джексон заявил, что завершил осмотр президента США Дональда Трампа и пришел к выводу, что его пациент обладает превосходным здоровьем и способен дальше исполнять свои обязанности. По его словам, 45-й президент США мог бы дожить до 200 лет, если бы соблюдал правильный образ жизни в прошлом. Отвечая на вопрос журналистов, как 71-летний любитель гамбургеров может обладать великолепным здоровьем, Джексон заявил, что у Трампа «дарованные Богом великолепные гены».

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