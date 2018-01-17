В сети высмеяли результаты обследования Трампа

Пользователи соцсетей высмеяли результаты медицинского осмотра президента США Дональда Трампа, проведенного главным врачом Белого дома, передает indy100.com.

Так, медик сообщил, что рост 71-летнего политика составляет 75 дюймов (1,905 метра), а вес — 239 фунтов (108,5 килограмма). Интернет-пользователи не поверили, что нынешний хозяин Белого дома настолько высокий. В подтверждение своих слов они разместили фотографии Трампа, стоящего рядом с бывшим президентом США Бараком Обамой, рост которого составляет 1,84 метра. При этом на снимке видно, что они одного роста.

Помимо этого, пользователи потешались над весом американского лидера.

Для сравнения они выкладывали фотографии Трампа и других американцев спортивного телосложения, вес которых совпадает с озвученным весом президента.

16 января главный врач Ронни Джексон заявил, что завершил осмотр президента США Дональда Трампа и пришел к выводу, что его пациент обладает превосходным здоровьем и способен дальше исполнять свои обязанности. По его словам, 45-й президент США мог бы дожить до 200 лет, если бы соблюдал правильный образ жизни в прошлом.

Отвечая на вопрос журналистов, как 71-летний любитель гамбургеров может обладать великолепным здоровьем, Джексон заявил, что у Трампа «дарованные Богом великолепные гены». Единственные лекарства, которые регулярно принимает нынешний глава государства — препарат для понижения уровня холестерина в крови и средство от выпадения волос.

Также Джексон рассказал, что по просьбе Трампа провел серию тестов для определения возможных нарушений функций головного мозга. Президент сам настоял на этой процедуре, чтобы развеять появившиеся слухи о вероятных проблемах с головой. «Он прошел усложненный тест и набрал 30 из 30 баллов. Нет ничего, что бы указывало на когнитивные проблемы», — успокоил собравшихся медик.

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