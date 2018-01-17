Врач усомнился в возможности Трампа дожить до 200 лет и погнал его в спортзал

Главный врач Белого дома Ронни Джексон заявил, что завершил осмотр президента США Дональда Трампа и пришел к выводу, что его пациент обладает превосходным здоровьем и способен дальше исполнять свои обязанности. Об этом он рассказал на пресс-брифинге, организованном по этому поводу, передает The Telegraph.

По его словам, 45-й президент США мог бы дожить до 200 лет, если бы соблюдал правильный образ жизни в прошлом. Отвечая на вопрос журналистов, как 71-летний любитель гамбургеров может обладать великолепным здоровьем, Джексон заявил, что у Трампа «дарованные Богом великолепные гены». Единственные лекарства, которые регулярно принимает нынешний глава государства — препарат для понижения уровня холестерина в крови и средство от выпадения волос.

Врач рассказал, что Трамп заботится о себе, не курит, не употребляет спиртное и хочет похудеть на 5-7 килограммов, но пожурил его за предпочтение диеты физическим упражнениям. «Мы займемся и тем и другим», — пообещал он.

Также Джексон рассказал, что по просьбе Трампа провел серию тестов для определения возможных нарушений функций головного мозга. Президент сам настоял на этой процедуре, чтобы развеять появившиеся слухи о вероятных проблемах с головой. «Он прошел усложненный тест и набрал 30 из 30 баллов. Нет ничего, что бы указывало на когнитивные проблемы», — успокоил собравшихся медик.

14 января около 90 врачей написали открытое письмо Джексону, потребовав от него провести не только физический осмотр президента США Дональда Трампа, но и убедиться в его душевном здоровье. Медиков беспокоила невнятная речь Трампа, повторение слов, беднеющий словарный запас, а также нарушенная координация движений.

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