Трамп опубликовал новое видео после заражения коронавирусом

Президент США Дональд Трамп опубликовал второе видеообращение после того, как заразился коронавирусом нового типа. Запись доступна в Twiiter политика.

В четырехминутном ролике американский лидер поблагодарил медицинский персонал военного госпиталя имени Уолтера Рида. «Я приехал сюда и чувствовал себя не так уж хорошо, но теперь чувствую себя лучше. Думаю, что у нас будет хороший результат, опять же, на протяжении нескольких последующих дней мы, вероятно, будем знать наверняка», — признался он.

Трамп выразил уверенность, что сможет скоро вернуться к работе. «Жду не дождусь, когда можно будет довести кампанию до конца. (...) Нам необходимо сделать Америку снова великой», — добавил американский лидер.

Первое видеообращение глава Белого дома записал сутками ранее, 3 октября. «Думаю, что у меня все хорошо, но надо убедиться, что все будет в порядке», — сказал президент. Он сообщил, что у первой леди Мелании Трамп, также заразившейся коронавирусом, «все хорошо».

Американский лидер сообщил о положительном тесте на коронавирус 2 октября. Президент пообещал немедленно приступить к лечению и соблюдению карантина.