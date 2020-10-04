Стало известно о «критических часах» для здоровья Трампа

Состояние президента США Дональда Трампа, заразившегося коронавирусом, было очень тревожным на протяжении последних 24 часов. Об этом CNN и CBS рассказал источник, знакомый с самочувствием главы государства.

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Следующие 48 часов будут «критически важны с точки зрения его лечения», рассказал собеседник изданий. По его словам, американский лидер еще не вышел на «прямой путь к полному выздоровлению».

Ранее врач Трампа объявил, что глава государства чувствует себя хорошо. По его словам, президент выразил готовность выписаться из больницы, однако сроки выписки медики пока не называют. Сам хозяин Белого дома позднее также подтвердил свое хорошое самочувствие.

Американский лидер сообщил о положительном тесте на коронавирус 2 октября. Он добавил, что недуг выявили и у его жены, Мелании Трамп. Президент пообещал немедленно приступить к лечению и соблюдению карантина.