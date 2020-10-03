Уточнен срок диагностики у Трампа коронавируса

Лечащий врач президента США Дональда Трампа Шон Конли уточнил срок диагностики у него коронавируса. Об этом сказано в его письменном меморандуме, распространенном изданием Axios.

По словам медика, у американского лидера инфекция была выявлена вечером в четверг, 1 октября. «Сегодня утром, описывая здоровье президента, я использовал неправильное выражение "72 часа" вместо "третий день (болезни)", я также сказал "48 часов" вместо "второй день"», — признался Конли.

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Таким образом он ответил на подозрения в том, что диагноз главе государства мог быть поставлен в среду, а не в ночь на пятницу, и что глава государства ездил на предвыборные мероприятия, зная о своей болезни.

Ранее врач Трампа объявил, что американский лидер чувствует себя хорошо. По его словам, президент выразил готовность выписаться из больницы, однако сроки выписки медики пока не называют. Сам хозяин Белого дома позднее также подтвердил свое хорошее самочувствие.

Американский лидер сообщил о положительном тесте на коронавирус 2 октября. Он добавил, что недуг выявили и у его жены, Мелании Трамп. Президент пообещал немедленно приступить к лечению и соблюдению карантина.