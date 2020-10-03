Зараженный коронавирусом Трамп рассказал о самочувствии

Президент США Дональд Трамп, заразившийся коронавирусом, рассказал о своем самочувствии. Об этом он написал в Twitter.

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Глава государства поблагодарил врачей, медсестер и другой медперсонал военного госпиталя Уолтера Рида. «Огромный прогресс был достигнут за последние шесть месяцев в борьбе с этой чумой. С их [медицинских специалистов] помощью я чувствую себя хорошо!» — поделился он.

Ранее врач Трампа объявил, что американский лидер чувствует себя хорошо. По его словам, президент выразил готовность выписаться из больницы, однако сроки выписки медики пока не называют.

Американский лидер сообщил о положительном тесте на коронавирус 2 октября. Он добавил, что недуг выявили и у его жены, Мелании Трамп. Президент пообещал немедленно приступить к лечению и соблюдению карантина.

По данным на 3 октября, в мире насчитывается более 34,7 миллиона зараженных коронавирусом, из них более 1,02 миллиона скончались, еще 24,1 миллиона выздоровели. США остаются лидером по числу инфицированных — на эту страну приходится пятая часть всех заболевших. Следом идут Индия, Бразилия, Россия и Колумбия.