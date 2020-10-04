Назван порядок действий в случае серьезной болезни Трампа

Вице-президент США Майк Пенс должен будет занять пост главы государства, если заразившийся коронавирусом Дональд Трамп не сможет работать. Порядок действий в случае серьезной болезни американского лидера назван в статье газеты The Telegraph.

По словам лечащего врача президентской семьи Шона Конли, на данный момент Трамп и его жена Мелания в хорошем состоянии и получают лечение. Сам глава США заявлял, что продолжает работать. Однако учитывая то, что президента в ближайшее время поместят в медицинское учреждение и ему необходимо будет находиться на карантине, Трамп уже лишается возможности выполнять некоторые свои обязательства.

Они перейдут вице-президенту Майку Пенсу. В том же случае, если президент тяжело заболеет и будет признан временно недееспособным, Пенсу придется взять на себя всю полноту президентских полномочий. Авторы отмечают, что это достаточно вероятный исход: 74-летний глава американского государства весит более 110 килограммов. Это значит, что он находится в группе риска осложнений от COVID-19 сразу по двум признакам.

Чтобы вернуться к делам, президенту нужно будет в письменной форме уведомить об этом Конгресс. Обе палаты парламента далее проголосуют: если в сенате и палате представителей не наберется более двух третей тех, кто поддерживает его возвращение, вице-президент будет исполнять обязанности лидера США до следующих выборов, которые состоятся 3 ноября.

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В том случае, если заболеет и Пенс, полномочия президента перейдут спикеру палаты представителей — сейчас этот пост занимает Нэнси Пелоси. Если события будут развиваться таким образом, Демократическая партия США получит контроль над Белым Домом еще до президентских выборов.

Ранее лечащий врач Шон Конли заявил, что медики оценивают состояние президента с осторожным оптимизмом. По его словам, пока еще рано говорить, что худшее позади. Американский лидер принял вторую дозу экспериментального препарата ремдесивир.

Трамп сообщил о положительном тесте на коронавирус 2 октября. Он добавил, что недуг выявили и у его жены Мелании. Президент пообещал немедленно приступить к лечению и соблюдению карантина.

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