Названа возможная дата выписки Трампа из больницы

Представитель команды врачей президента США Дональда Трампа Брайан Гарибальди назвал возможную дату выписки главы государства из больницы. Его слова передает ТАСС.

Как рассказал Гарибальди, если состояние Трампа не изменится в худшую сторону, то он может быть выписан уже в понедельник, 5 октября. «И он вернется в Белый дом, где продолжит курс своего лечения», — добавил он.

Лечащий врач главы государства Шон Конли отметил, что Трамп чувствует себя хорошо, и состояние президента продолжает улучшаться. В военно-медицинском центре имени Уолтера Рида, где Трамп проходит лечение, рассказали, что с пятницы, 2 октябрпя, у него не наблюдалось высокой температуры.

Ранее советник президента Роберт О'Брайен сообщил, что Дональд Трамп чувствует себя хорошо и контролирует ситуацию. При этом он отметил, что президент все же останется в больнице на некоторое время.

Американский лидер сообщил о положительном тесте на коронавирус 2 октября. Инфекцию выявили и у его жены Мелании Трамп. Президент пообещал немедленно приступить к лечению и соблюдению карантина.