Работу Трампа в госпитале сочли фикцией

Работа с документами президента США Дональда Трампа в военно-медицинском центре имени Уолтера Рида, может быть фикцией. Об этом сообщает Thirty Mile Zone.

Отмечается, что зоркие пользователи сети заметили, что на фотографии, которую выложил Белый дом, Трамп, видимо, лишь расписывается на пустом листе бумаги. Таким образом, снимок сочли постановочным, в связи с чем журналисты выразили сомнение в реальной работе заразившегося коронавирусом президента во время лечения. Отмечается, что подобная пиар-кампания лишь дает поводы новым слухам о состоянии здоровья американского лидера.

Ранее сообщалось, что в качестве меры предосторожности Трамп проведет ближайшие дни в военно-медицинском центре имени Уолтера Рида в штате Мэриленд. До этого лечащий врач Трампа Шон Конли рассказал, что президенту сделали инъекцию из восьми граммов коктейля поликлональных антител компании Regeneron.

О заражении Трампа коронавирусом стало известно утром 2 октября. У его супруги Мелании Трамп тест также выявил коронавирус. Конли подчеркивал, что лидер США и первая леди чувствуют себя хорошо и планируют оставаться в резиденции на время выздоровления. Трамп сообщил, что не намерен передавать свои полномочия вице-президенту США Майку Пенсу.

Истории без цензуры и запретов — в «Ленте дна» в Telegram подписаться