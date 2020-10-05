Помпео предупредил о возможных провокациях во время лечения Трампа

США готовы к возможным провокациям со стороны неких противников во время лечения заразившегося коронавирусом президента Дональда Трампа. Об этом предупредил госсекретарь Майк Помпео, передает РИА Новости.

«Наша команда готова. Мы знаем, что есть преступные, злонамеренные действующие лица в мире. США полностью готовы», — сказал Помпео. Он добавил, что такую же решимость демонстрируют и в Объединенном комитете начальников штабов Вооруженных сил.

Американский президент сообщил о положительном тесте на коронавирус 2 октября. Инфекцию выявили и у его жены Мелании Трамп. Президент пообещал немедленно приступить к лечению и соблюдению карантина, однако 5 октября покинул больницу и отправился на встречу со своими сторонниками. Позднее врач из госпиталя, где лечится Трамп, раскритиковал поступок высокопоставленного пациента, назвав поездку «безумием». По его словам, президент приказал своим охранникам «рискнуть жизнью ради "театра"».

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