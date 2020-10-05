Генпрокурор США самоизолировался после четырех отрицательных тестов на COVID

Глава минюста США, генпрокурор Уильям Барр решил уйти на самоизоляцию, несмотря на четыре отрицательных теста на коронавирус. Об этом сообщает CNN.

Уточняется, что он начал активно сдавать анализы с пятницы, 2 октября, сразу после новостей об инфицировании Дональда Трампа. За несколько дней до этого министр встречался с президентом и был без маски.

Несмотря на отрицательные результаты тестов, Барр решил изолироваться минимум до середины недели.

Американский лидер сообщил о положительном тесте на коронавирус 2 октября. Инфекцию выявили и у его жены Мелании Трамп. Президент пообещал немедленно приступить к лечению и соблюдению карантина, однако 5 октября покинул больницу и отправился на встречу со своими сторонниками. Позднее врач из госпиталя, где лечится Трамп, раскритиковал поступок высокопоставленного пациента, назвав поездку «безумием». По его словам, президент приказал своим охранникам «рискнуть жизнью ради "театра"».