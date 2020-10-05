Трамп скрыл результаты положительного теста на коронавирус

Президент США Дональд Трамп скрыл результаты первого положительного теста на коронавирус. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Американский лидер после того, как экспресс-тест показал, что он заразился вирусом, не стал публично заявлять об этом в ожидании результатов второго более тщательного теста. Президент сообщил о заражении только спустя несколько часов после того, как узнал, что болен.

Трамп также дал интервью СМИ, в ходе которого рассказал о болезни своей помощницы Хоуп Хикс, но не стал распространяться о положительном результате своего теста. Помимо этого, глава США попросил одного из своих советников никому не говорить о заражении.

Ранее президент США, который недавно был госпитализирован после заражения коронавирусом, покинул больницу и оправился поприветствовать своих сторонников. Трамп проехал на машине мимо толпы американцев, которые собрались, чтобы выразить ему свою поддержку. После этого президент вернулся в свою палату в больнице.

Американский лидер сообщил о положительном тесте на коронавирус 2 октября. Инфекцию выявили и у его жены Мелании Трамп. Президент пообещал немедленно приступить к лечению и соблюдению карантина.