Трамп объявил о выходе из госпиталя

Заразившийся коронавирусом президент США Дональд Трамп объявил, что в 18:30 понедельника, 5 октября (1:30 вторника, 6 октября, по Москве) выйдет из военно-медицинского госпиталя имени Уолтера Рида, где он находится с пятницы, 2 октября. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

«Я покину прекрасный медицинский центр Уолтера Рида сегодня в 18.30. Чувствую себя действительно хорошо! Не бойтесь COVID. Не давайте ему взять верх над вашей жизнью. Я чувствую себя лучше, чем 20 лет назад», — написал глава Белого дома.

Ранее 5 октября глава администрации Белого дома Марк Мидоуз заявил, что есть большие шансы, что заразившийся коронавирусом президент США Дональд Трамп сможет вернуться в Белый дом уже 5 октября.

Ранее сообщалось, что в качестве меры предосторожности Трамп проведет ближайшие дни в военно-медицинском центре имени Уолтера Рида в штате Мэриленд. До этого лечащий врач Трампа Шон Конли рассказал, что президенту сделали инъекцию из восьми граммов коктейля поликлональных антител компании Regeneron.

О заражении Трампа коронавирусом стало известно утром 2 октября. У его супруги Мелании Трамп тест также выявил коронавирус. Конли подчеркивал, что лидер США и первая леди чувствуют себя хорошо и планируют оставаться в резиденции на время выздоровления. Трамп сообщил, что не намерен передавать свои полномочия вице-президенту США Майку Пенсу.