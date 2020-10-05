Трамп объяснил поездку из больницы к сторонникам

Президент США Дональд Трамп, заразившийся коронавирусом, объяснил поездку из больницы к сторонникам. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

«Говорят, СМИ недовольны тем, что я сел в защищенный автомобиль, чтобы поблагодарить множество фанатов и сторонников, которые находились у больницы много часов и даже дней, чтобы показать свое уважение своему президенту. Если бы я этого не сделал, СМИ сказали бы, что я грубиян!» — подчеркнул американский лидер.

Накануне Трамп, который был госпитализирован после заражения коронавирусом, покинул больницу и отправился поприветствовать своих сторонников. Он проехал на машине мимо толпы американцев, которые собрались, чтобы выразить ему поддержку. После этого президент вернулся в свою палату в больнице.

Американский лидер сообщил о положительном тесте на коронавирус 2 октября. Инфекцию выявили и у его жены Мелании Трамп. Президент пообещал немедленно приступить к лечению и соблюдению карантина.