В Секретной службе США раскритиковали заболевшего Трампа

Сотрудники Секретной службы США раскритиковали решение президента Дональда Трампа, лечащегося от коронавирусной инфекции, покинуть больницу ради кратковременной поездки к сторонникам, сообщает CNN.

После неожиданного выхода Трампа в свет агенты выразили беспокойство из-за «полного пренебрежения к их здоровью в условиях смертельной и очень опасной пандемии». Они обратили внимание на то, что из-за нежелания американского лидера отказываться от проведения предвыборных митингов многие сотрудники спецслужбы заразились коронавирусом, и их коллегам пришлось работать больше положенного времени, чтобы обеспечивать безопасность главы государства.

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«Такого быть не должно», — сказал один из секретных агентов, работающих в охране президента и его семьи. Собеседник телеканала признался, что разочарован отношением Трампа к тем, кто обеспечивает его безопасность, и не хотел бы оказаться среди тех, кто был вынужден его сопровождать во время незапланированного выезда из больницы. «Мы не одноразовые», — добавил он.

Поступок президента вызвал критику и со стороны бывшего сотрудника Секретной службы США. Он отметил, что его коллеги могут отказаться выполнять требования верховного главнокомандующего вооруженными силами лишь в том случае, если ему самому угрожает опасность. Если же под ударом оказывается их жизнь, защитить себя у них возможности нет.

Ещё один сотрудник ведомства высказал мнение, что произошедший инцидент не позволяет говорить о том, что президент нарочно рискнул жизнями телохранителей. Он добавил, что, несмотря на неординарность Трампа, агенты справляются со своей работой.

Дональд Трамп 2 октября сообщил, что он и его жена Мелания заразились коронавирусом. Через некоторое время его госпитализировали, однако несмотря на диагноз американский лидер ненадолго покинул медучреждение, чтобы встретиться со сторонниками.

Врач больницы, в которой проходит лечение Трампа, счел внезапную поездку безумием. Он подчеркнул, что глава государства рискнул чужими жизнями.