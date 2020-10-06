Президент США Дональд Трамп рассказал о своем самочувствии после выписки из больницы. Видеообращение американского лидера опубликовано в его Twitter-аккаунте.

«Я знаю, что есть риск, есть опасность, но это нормально. Мне лучше. Может быть, у меня иммунитет. Не позволяйте ему (вирусу) доминировать в вашей жизни, выходите на улицу, будьте осторожны», — сказал он. Трамп добавил, что в США «лучшие лекарства в мире», а также пообещал создание вакцины в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что Трамп покинул военный госпиталь имени Уолтера Рида, где он в течение трех дней проходил лечение после заражения коронавирусом. Американский лидер с надетой на лицо медицинской маской вышел из здания медучреждения. Он помахал рукой журналистам, сказал: «Большое спасибо» и поднял вверх большой палец. Затем Трамп сел в джип, доехал до вертолета и улетел.

О заражении Трампа коронавирусом стало известно утром 2 октября. У его супруги Мелании Трамп тест также выявил коронавирус. Лечащий врач президента США Шон Конли подчеркивал, что Трамп и первая леди чувствуют себя хорошо и планируют оставаться в резиденции на время выздоровления. Трамп сообщил, что не намерен передавать свои полномочия вице-президенту США Майку Пенсу.