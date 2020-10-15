ВОЗ оценила ситуацию с коронавирусом в России

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) встревожена ситуацией с коронавирусом в России на фоне роста числа заразившихся. Об этом РИА Новости сообщили в европейском офисе организации.

В ВОЗ указали, что ее эксперты не могут прогнозировать, как пандемия будет развиваться в масштабах всей страны или конкретно в Москве. В то же время отмечается, что рост заболеваемости идет как во всей Европе, так и в мире в целом. «Количество случаев увеличивается, когда ослабляются меры по физическому дистанцированию, и люди расслабляются в отношении опасности COVID-19», — оценили происходящее в организации.

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ВОЗ при этом подчеркнула, что для профилактики распространения вируса нужен комплекс мер, а не отдельные действия. При этом строгие временные ограничения могут потребоваться в некоторых очагах.

Ранее сообщалось, что главными разносчиками COVID-19 в России могут быть офисные работники — именно они чаще всего заражаются коронавирусом.

За минувшие сутки в России выявлено 13 754 новых случая заражения коронавирусом в 85 регионах. Больше всего заразившихся в Москве (3942), Санкт-Петербурге (638) и Московской области (439). Число смертей от COVID-19 за 14 октября достигло пика — 286.

Вспышка COVID-19, вызванная коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. С тех пор в целом в мире инфицированы оказались свыше 38,5 миллиона человек, умерли более 1,09 миллиона.

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