ВСУ сообщили о работающих в Донбассе РСЗО HIMARS

Главком ВСУ Залужний заявил, что РСЗО HIMARS уже ведут бои в Донбассе

Реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, поставленные США, уже ведут боевые действия на неподконтрольной Украине территории. Об этом сообщил сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужний, его слова приводит РБК.

«Реактивные системы залпового огня M142 HIMARS уже работают в интересах обороны Украины. Артиллеристы ВСУ мастерски поражают определенные цели — военные объекты врага на нашей, украинской территории», — заявил он, показав соответствующее видео.

Ранее военный корреспондент Александр Коц сообщил, что Украина начала применение отправленных Вашингтоном РСЗО HIMARS. Он опубликовал видео, на котором запечатлен запуск нескольких ракет с интервалом в две-три секунды. Установка стоит, по всей видимости, в поле, далеко от населенных пунктов.

О том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили РСЗО HIMARS, стало известно 23 июня. Тогда министр обороны Украины Алексей Резников поблагодарил главу Пентагона Ллойда Остина.