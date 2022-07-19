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США анонсировали выделение нового пакета военной помощи Украине

Представитель Белого дома Кирби: США выделят новый пакет военной помощи Украине с HIMARS

Фото: Сергей Степанов / РИА Новости

Администрация американского президента Джо Байдена на текущей неделе планирует объявить о новом пакете военной помощи Украине, в который войдут реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и боеприпасы для артиллерии, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, пишет РИА Новости.

По словам политика, Белый дом объявит о выделении 16-го пакета военной помощи Киеву. «Он будет включать больше HIMARS, дополнительные боеприпасы для РЗСО и для артиллерии», — анонсировал представитель администрации.

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Ранее капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян заявил, что переданными Украине РСЗО HIMARS управляют военнослужащие из США и Великобритании. Он выразил уверенность, что украинские военные занимаются лишь охраной РСЗО и обслуживающих их расчетов.

Сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что Москва даст адекватный ответ США, если поставленные на Украину РСЗО будут использовать для нанесения ударов по городам России.

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Марина Совина
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