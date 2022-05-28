Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Совфеде рассказали об ответе России на поставку американских ракет Украине

Сенатор Цеков заявил, что Москва ответит, если поставляемые Киеву ракеты ударят по России

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Москва даст адекватный ответ США, если поставляемые Киеву ракеты будут использованы для нанесения ударов по российским городам. Об этом рассказал РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков.

Ранее The New York Times выяснила, что администрация президента США Джо Байдена приняла решение одобрить отправку Киеву реактивных систем в рамках ближайшего пакета помощи. Речь идет о поставках американских MLRS (Multiple Launch Rocket System), дальность огня которых в зависимости от боеприпаса составляет от 70 до 500 километров. Позднее США могут поставить Украины и колесные системы HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System).

«Это решение непродуманное, если они думают, что смогут отсидеться за океаном, российское руководство найдет достойный ответ», — заявил Цеков.

Он отметил, что решение американских властей лишь провоцирует эскалацию украинского кризиса и препятствует приближению мирных переговоров. В конечном итоге, как полагает сенатор, от подобных решений пострадают и европейские страны. «То, что США задумали, не только против России, но и против Европы», — заключил он.

Как полагают источники The Wall Street Journal, американские реактивные системы залпового огня прибудут на Украину в течение ближайших недель. Под угрозой могут оказаться жители приграничных районов России.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Путин подписал закон об отмене возрастного предела для службы по контракту
Дачникам перечислили условия для обязательной постановки теплиц на учет
Выборы нового лидера ЛДПР назвали фикцией
Путин заявил о готовности возобновить переговоры с Украиной
Еще в одной стране выявили первого зараженного оспой обезьян
В Совфеде рассказали об ответе России на поставку американских ракет Украине
Шлеменко обратился к Федору Емельяненко из-за состояния его брата Александра
Летевший из Стамбула в Москву самолет приземлился в Литве из-за сбоя
США восполнят запасы «утилизированных» на Украине Stinger лишь в 2026 году
Женщина развела пенсионера на трехкомнатную квартиру в Москве
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.