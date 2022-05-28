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Назван вероятный срок поставок Киеву американских РСЗО

WSJ: американские РСЗО прибудут на Украину в ближайшие недели

Фото: Wikipedia

Американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) прибудут в Киев в течение нескольких ближайших недель. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Источники издания уточнили, что речь идет о дальнобойном вооружении, позволяющем поражать цель на десятки километров дальше, чем любая имеющаяся у Украины артиллерия.

Ожидается, что с помощью этих РСЗО Киев будет наносить удары по российским позициям. Однако, отметил ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, российские города окажутся под угрозой обстрела ВСУ из приграничных районов. Он назвал такую ситуацию неприемлемой и выразил уверенность, что ВС РФ «обнулят» возможности украинской армии.

Ранее The New York Times выяснила, что администрация президента США Джо Байдена приняла решение одобрить отправку Киеву реактивных систем в рамках ближайшего пакета помощи, о котором будет объявлено на следующей неделе. Предполагается, что речь идет о поставках американских MLRS (Multiple Launch Rocket System), дальность огня которых в зависимости от боеприпаса составляет от 70 до 500 километров. Также в дальнейшие пакеты военной мощи могут войти колесные системы HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System), использующие те же снаряды, но обладающие вдвое меньшим боекомплектом — шесть обычных ракет вместо 12 или одна тактическая ракета ATACMS вместо двух.

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Марина Совина
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