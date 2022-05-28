В России объяснили опасность передачи Украине американских РСЗО

Посол Антонов назвал поставки американских РСЗО на Украину угрозой для российских городов

В случае поставок на Украину американских систем залпового огня (РСЗО) российские города окажутся под угрозой обстрела из приграничных районов. Об этом предупредил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, передает ТАСС.

«Подобная ситуация для нас неприемлема и недопустима, — указал дипломат. — Уверен, что наши Вооруженные силы предпримут необходимые шаги для обнуления возможностей ВСУ».

Ранее The New York Times выяснила, что администрация президента США Джо Байдена приняла решение одобрить отправку Киеву реактивных систем в рамках ближайшего пакета помощи, о котором будет объявлено на следующей неделе. Предполагается, что речь идет о поставках американских MLRS (Multiple Launch Rocket System), дальность огня которых в зависимости от боеприпаса составляет от 70 до 500 километров. Также собеседники NYT рассказали, что в дальнейшие пакеты военной мощи могут войти колесные системы HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System).

21 мая Байден подписал законопроект о выделении 40 миллиардов долларов Украине. Документ предусматривает «дополнительные чрезвычайные ассигнования федеральным ведомствам для реагирования на ситуацию на Украине и для оказания ей помощи на 2022 финансовый год».