NYT сообщила об одобрении властями США отправки Украине РСЗО

NYT: администрация Байдена приняла решение поставить Украине РСЗО

Администрация президента США Джо Байдена приняла решение одобрить отправку Украине американских ракетных систем залпового огня (РСЗО). Об этом пишет The New York Times.

По словам источника американской газеты, РСЗО войдут в ближайший пакет помощи Киеву, о котором будет объявлено на следующей неделе. Предполагается, что речь идет о поставках американских M31 GMLRS, дальность огня которых в зависимости от боеприпаса составляет от 70 до 500 километров. Также собеседники NYT рассказали, что в дальнейшие пакеты военной мощи могут войти колесные системы HIMARS.

Впервые о новом пакете помощи Украине, подготавливаемом администрацией Байдена, стало известно 27 мая. Телеканал CNN со ссылкой на источники в правительстве передавал, что Вашингтон собирается направить Киеву продвинутые ракетные системы дальнего действия.

При этом отмечалось, что США на протяжении нескольких недель не решались отправлять Украине эти вооружения из опасений того, что военные Украины «могут использовать их для наступательных действий на территории России».

Колебания Вашингтона

До этого The Washington Post сообщила, что некоторые сотрудники Белого дома опасаются эскалации конфликта из-за предоставления Украине РСЗО. По их мнению, Вооруженные силы Украины (ВСУ) получат возможность «запускать ракеты по территории России», если им передать РСЗО с дальностью действия более 289 километров.

В то же время собеседники газеты отметили, что в Белом доме согласны передать Киеву систему РСЗО, но в целях недопущения дальнейшей эскалации Вашингтон не станет поставлять Украине совместимые с данной системой ракеты максимальной дальности действия.

При этом еще в пятницу, 27 мая, представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США пока не приняли решение по поставкам РСЗО Украине. Он также подчеркнул, что Вашингтон находится в постоянном контакте с Киевом и готов помогать, в том числе готовит новый пакет военной помощи.

Тысячи тонн военной помощи

Ранее Транспортное командование вооруженных сил Соединенных Штатов раскрыло количество грузов, отправленных на Украину в качестве военной помощи.

23,8 тысячи тонн вооружений и техники поставили США Украине

Вашингтон отправил Киеву около 24 тысяч противотанковых управляемых ракет, 1033 зенитных ракетных системы и 1468 ракет к ним, 90 гаубиц, 174 173 артиллерийских снаряда, девять вертолетов, 33 радара, 7888 автоматов и пистолетов и около 60 миллионов патронов для стрелкового оружия.

Также США передали украинским Вооруженным силам 68,5 тысячи бронежилетов и 50 тысяч касок. Для доставки грузов как военные, так и зафрахтованные Пентагоном тяжелые транспортные самолеты совершили 486 рейсов в Европу. В транспортировке также участвовали 20 кораблей, 50 железнодорожных составов и 1500 трейлеров.

21 мая Байден подписал законопроект о выделении 40 миллиардов долларов Украине. Документ предусматривает «дополнительные чрезвычайные ассигнования федеральным ведомствам для реагирования на ситуацию на Украине и для оказания ей помощи на 2022 финансовый год».