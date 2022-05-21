Президент США Байден подписал законопроект о выделении 40 миллиардов долларов Украине

Президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении 40 миллиардов долларов Украине. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома, пишет ТАСС.

Согласно документу, предусматривается «дополнительные чрезвычайные ассигнования федеральным ведомствам для реагирования на ситуацию на Украине и для оказания ей помощи на 2022 финансовый год».

Ранее лидер республиканского меньшинства в сенате США Митч Макконнелл заявил, что новый пакет помощи Вашингтона позволит Украине открыть порт Одессы. По словам сенатора, это позволит избежать продовольственного кризиса, вызванного задержками зерна.

19 мая сенат Конгресса США одобрил законопроект о выделении военной помощи для Украины. Однако по мнению противников документа, правительство должно в первую очередь руководствоваться интересами американского народа, а не выдавать деньги «без проверки и обсуждений».