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В США назвали цель предоставления нового пакета помощи Украине

Сенатор Макконнелл заявил, что новый пакет помощи США позволит Украине открыть порт Одессы

Фото: Pixabay

Лидер республиканского меньшинства в сенате США Митч Макконнелл заявил газете New York Times, что новый пакет помощи Вашингтона позволит Украине открыть порт Одессы. По словам сенатора, это позволит избежать продовольственного кризиса, вызванного задержками зерна. В том числе с этой целью члены Конгресса одобрили рекордную поддержку Киеву на сумму 40 миллиардов долларов.

Украинцы пытаются перейти в наступление. И я думаю, что этот пакет вооружений составлен таким образом, чтобы дать им то, что им нужно сейчас, не только для победы в наземной войне, но и, надеюсь, чтобы оказать некоторое влияние на то, чтобы снова открыть Одесский порт, потому что отсутствие украинского продовольствия будет отражаться на всем Ближнем Востоке и Африке

Митч Макконнелллидер республиканского меньшинства в сенате США

14 мая Митч Макконнелл вместе с делегацией американских сенаторов прибыл в Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава государства назвал этот визит мощным сигналом поддержки его страны обеими партиями, представленными в Конгрессе США, а также американским народом.

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19 мая сенат Конгресса США одобрил законопроект о выделении военной помощи для Украины. Финальная сумма в рамках программы ленд-лиза составит 40 миллиардов долларов.

Инициатива вызвала неоднозначную реакцию. По мнению противников законопроекта, правительство США должно в первую очередь руководствоваться интересами американского народа, а не выдавать деньги «без проверки и обсуждений».

Вывоз зерна из портов Украины

18 мая замглавы МИД России Александр Панкин заявил, что страна рассматривает вопрос вывоза украинского зерна из портов Черного моря. Он уточнил, что ситуация рассматривается совместно с Москвой, а не только на уровне ООН.

В этот же день советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил о планах возобновить коммерческое и гуманитарное судоходство в Одессе. По этому поводу Вашингтон уже работает с Украиной и ООН, отметил политик. Он обвинил российских военных в том, что они блокируют черноморское побережье Украины и якобы препятствуют поставкам зерновых.

Администрация президента США Джо Байдена пообещала совместно с западными странами помочь Украине с поставками пшеницы и кукурузы на мировые рынки. В настоящее время прорабатываются пути вывоза товаров, в качестве возможных вариантов рассматриваются перевозки по железной дороге, морю, а также воздуху. При этом отмечалось, что разработка различных сценариев не будет включать позицию России по данному вопросу.

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16 мая генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предложил смягчить ограничения на экспорт калийных удобрений из России и Белоруссии в обмен на пропуск судов с зерном с Украины. В переговорах по этому вопросу приняла участие Турция. Анкара готова помогать в разминировании портов и обеспечении морского судоходства.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал инициативу организации. Он указал, что основной проблемой является минирование украинских портов и всей акватории, такая ситуация делает судоходство в регионе чрезвычайно опасным.

В ООН в свою очередь выразили опасения, что рост цен на зерно и дефицит продовольствия могут привести к конфликтам в бедных странах, зависящих от поставок украинской пшеницы. Официальный представитель Всемирной продовольственной программы организации Томсон Пири заявил, что из-за ситуации на Украине и роста цен на продовольствие в мире возрастает риск глобального голода. Он напомнил, что на Украину и Россию приходится 30 процентов мирового экспорта пшеницы, 20 процентов экспорта кукурузы и 76 процентов поставок подсолнечника.

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Марина Совина
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