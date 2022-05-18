Россия рассмотрит вопросы поставок калийных удобрений и вывоза украинского зерна

Замглавы МИД Панкин заявил, что РФ рассмотрит поставки удобрений и вывоз украинского зерна

Замглавы МИД России Александр Панкин заявил, что страна рассматривает вопрос поставок калийных удобрений в Европу, а также вывоз украинского зерна из черноморских портов. Его слова приводит РИА Новости.

Сложный вопрос. Вы же знаете, калийные и минеральные удобрения, зерно, возможность вывоза украинского зерна — сложный клубок вопросов, которые сейчас рассматриваются Александр Панкин замглавы МИД РФ

Дипломат, комментируя соответствующие публикации в СМИ, подчеркнул, что ситуация обсуждается с Россией, а не на уровне ООН.

Поставки удобрений в обмен на вывоз зерна

16 мая генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предложил смягчить ограничения на экспорт калийных удобрений из России и Белоруссии в обмен на пропуск судов с зерном с Украины. В переговорах по этому вопросу участвует и Турция: она готова помогать в разминировании портов и обеспечении морского судоходства.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал инициативу организации. Он указал, что основной проблемой является минирование украинских портов и всей акватории, такая ситуация делает судоходство в регионе чрезвычайно опасным.

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Гутерриш обсуждал с Вашингтоном инициативу вернуть российские и белорусские удобрения на мировые рынки в обмен на вывоз украинского зерна.

Что касается усилий генсека, мы поддерживаем все усилия по поиску механизмов для возврата украинского зерна на рынок. Генсек решал некоторые из этих вопросов. Он говорил с нами по поводу его планов и его дискуссий с украинцами и русскими по этому вопросу Линда Томас-Гринфилд постпред США при ООН

В ООН в свою очередь выразили опасения, что рост цен на зерно и дефицит продовольствия могут привести к конфликтам в бедных странах, зависящих от поставок украинской пшеницы. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), Россия является крупнейшим мировым поставщиком пшеницы, Украина занимает пятое место. Две страны обеспечивают 19 процентов поставок ячменя, 14 процентов — пшеницы и 4 процента — кукурузы.

Цена на пшеницу в понедельник, 16 мая, побила абсолютный рекорд на европейском рынке. Торги закрылись на отметке 438,25 евро за тонну после объявленного Индией эмбарго на экспорт зерновых.

Украина вывозит пшеницу под давлением Евросоюза, несмотря на угрозу дефицита

Украина вывозит пшеницу из хранилищ в порту Одессы под давлением Европейского союза (ЕС), несмотря на угрозу дефицита зерна в стране. Об этом сообщил бывший сотрудник гавани, передает РИА Новости. Был разработан альтернативный путь через порты Рени и Измаил и дальше по Дунаю.

Ограниченная работа порта Одессы не позволяет экспортировать большую часть объемов зерновых культур морским путем. Под давлением ЕС разработан альтернативный путь через порты Рени и Измаил, откуда они уходят дальше по Дунаю. Это вопреки реальной угрозе дефицита пшеницы внутри самой Украины Бывший сотрудник порта Одессы

Собеседник агентства отметил, что до 24 февраля в гавани находилось более 200 тысяч тонн пшеницы. В марте украинские власти дали указание изъять все продовольственные грузы, уточнил источник. Со второй половины апреля начался вывоз контейнеров с товарами, которых там находилось свыше 10 тысяч.

Бывший сотрудник порта заявил, что ситуацией воспользовались владельцы грузов и криминальные элементы, частью товаров стали торговать в личных интересах и поисках выгоды.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал страны Европы, которые захотели помочь Украине опустошить ее хранилища зерна для освобождения места под новый урожай, «поросятами из Евросоюза». Политик спрогнозировал, что из-за подобных решений украинцы окажутся без запасов пшеницы, а до будущего урожая им «еще надо дожить» в условиях нехватки дизельного топлива и бензина.

По словам спикера Госдумы, страны Евросоюза думают только о своем благополучии. Помимо предложения «помочь» Украине, это подтверждает их желание получить из России калийные удобрения.

16 мая глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что Украина получит помощь от стран ЕС в вопросе вывоза зерна в Европу на продажу, чтобы освободить место в хранилищах для нового урожая. Он пояснил, что зерно могут вывозить по морю и по суше, подчеркнув, что недостаток продовольствия в мире становится острой проблемой в мире.

Аналогичное заявление сделала администрация президента США Джо Байдена 18 мая. Соединенные Штаты совместно с западными странами планируют помочь Украине с поставками пшеницы и кукурузы на мировые рынки. В настоящее время прорабатываются пути вывоза товаров, в качестве возможных вариантов рассматриваются перевозки по железной дороге, морю, а также воздуху. При этом отмечалось, что разработка различных сценариев не будет включать в себя позицию России по данному вопросу.

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