Запад поможет Украине поставлять пшеницу на мировые рынки

CNN: США и западные страны помогут Украине с поставками пшеницы на мировые рынки

Администрация президента США Джо Байдена совместно с западными странами планирует помочь Украине с поставками пшеницы и кукурузы на мировые рынки. В настоящее время прорабатываются пути вывоза товаров, сообщает CNN со ссылкой на источники.

Отмечается, что в качестве возможных вариантов рассматриваются перевозки по железной дороге, морю, а также воздуху. При этом источники пояснили, что разработка различных сценариев не будет включать в себя позицию России по данному вопросу.

«До достижения какой-либо сделки пока далеко. Существует множество факторов, множество вещей, которые могут повлиять на ход данных дискуссий», — заявил один из источников.

Ранее стало известно, что Украина оказалась крупнейшим в мире получателем американской военной помощи США, обойдя в этом списке Египет и Израиль. Уточняется, что Вашингтон направил Киеву с 2014 по 2021 год около 2,7 миллиарда долларов военной помощи.