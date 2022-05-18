Украина оказалась крупнейшим в мире получателем военной помощи от США

WP: Украина оказалась крупнейшим получателем военной помощи США, обойдя Египет и Израиль

Украина оказалась крупнейшим в мире получателем американской военной помощи США, обойдя в этом списке Египет и Израиль. Такое мнение приводится в статье газеты Washington Post (WP).

В материале указывается, что Соединенные Штаты направили Киеву с 2014 по 2021 год около 2,7 миллиарда долларов военной помощи. При этом лишь с начала спецоперации России объем этой помощи составил 3,8 миллиарда долларов. Газета отмечает, что рассматриваемый новый пакет помощи на 40,1 миллиарда долларов содержит около 20 миллиардов долларов на сферу обороны.

Издание сравнивает такие показатели с последними имеющимися на данный момент данными за 2020 финансовый год (начинается в США с 1 октября). В то время крупнейшим в мире получателем военной помощи США был Израиль, получивший 3,3 миллиарда долларов, за ним следовал Египет (1,3 миллиарда долларов), на третьем месте оказалась Иордания (0,51 миллиарда долларов).

Ранее сообщалось, что рекордный пакет помощи Киеву на 40,1 миллиарда долларов прошел процедурное голосование в сенате США. Законопроект преодолел необходимый порог для продвижения в 60 голосов. За проголосовал 81 сенатор, против высказались 11 законодателей. Ожидается, что 18 мая большинство сенаторов утвердят инициативу, затем документ подпишет президент Джо Байден.