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Американские сенаторы-республиканцы прогулялись с Зеленским по Киеву

Американские сенаторы-республиканцы приехали в Киев и прогулялись с Зеленским

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Украинский президент Владимир Зеленский принял в Киеве делегацию американских сенаторов во главе с лидером республиканского меньшинства Митчем Макконнеллом, которые прогулялись вместе с ним по городу. Об этом в субботу, 14 мая, сообщает Politico.

Отмечается, что Макконнела сопровождали сенаторы-однопартийцы из штатов Техас, Вайоминг и Мэн.

Сам Зеленский назвал их визит мощным сигналом поддержки Украины обеими партиями, представленными в Конгрессе США, а также со стороны американского народа.

Ранее в Киеве побывали законодатели-демократы, включая спикера палаты представителей Нэнси Пелоси. В ходе встречи с Зеленским последняя рассказала, что в Конгрессе «работают над преобразованием запроса президента США о финансировании Украины в пакет законодательных инициатив».

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Игорь Дмитров
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