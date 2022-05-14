Американские сенаторы-республиканцы прогулялись с Зеленским по Киеву
Украинский президент Владимир Зеленский принял в Киеве делегацию американских сенаторов во главе с лидером республиканского меньшинства Митчем Макконнеллом, которые прогулялись вместе с ним по городу. Об этом в субботу, 14 мая, сообщает Politico.
Отмечается, что Макконнела сопровождали сенаторы-однопартийцы из штатов Техас, Вайоминг и Мэн.
Сам Зеленский назвал их визит мощным сигналом поддержки Украины обеими партиями, представленными в Конгрессе США, а также со стороны американского народа.
Ранее в Киеве побывали законодатели-демократы, включая спикера палаты представителей Нэнси Пелоси. В ходе встречи с Зеленским последняя рассказала, что в Конгрессе «работают над преобразованием запроса президента США о финансировании Украины в пакет законодательных инициатив».