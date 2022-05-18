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США заявили о планах возобновить судоходство в Одессе

США рассказали о работе с Украиной и ООН с целью возобновить судоходство в Одессе

Фото: Wang Qing / XinHua / Global Look Press

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил о планах возобновить коммерческое и гуманитарное судоходство в Одессе. По этому поводу Вашингтон уже работает с Украиной и ООН, передает его слова РИА Новости.

Салливан обвинил российских военных в том, что они блокируют черноморское побережье Украины и якобы препятствуют поставкам зерновых. «Мы поддерживаем усилия, направленные на обеспечение поставок этого зерна на мировой рынок, с тем чтобы можно было повсеместно снизить цены на продовольствие», — заверил он.

Американский чиновник призвал Россию прекратить обстрелы Одессы и снять блокаду с порта. Он также добавил, что на данный момент США намерены добиться от Москвы разрешения на «перемещение большого количества судов по Черному морю и во внешний мир».

Ранее замглавы МИД России Александр Панкин заявил, что страна рассматривает вопрос вывоза украинского зерна из портов Черного моря. До этого генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предложил смягчить ограничения на экспорт калийных удобрений из России и Белоруссии в обмен на пропуск судов с зерном с Украины.

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Марина Совина
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