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В ООН заявили о риске голода в мире из-за ситуации на Украине

Представитель ВПП ООН заявил, что рост цен на продовольствие может вызвать голод в мире

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Из-за ситуации на Украине и роста цен на продовольствие в мире возрастает риск глобального голода. Об этом заявил официальный представитель Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Томсон Пири, передает РИА Новости.

«Бассейн Черного моря, известный как житница Европы, является одним из важнейших регионов для производства зерна и сельскохозяйственной продукции», — рассказал представитель ООН. Он напомнил, что на Украину и Россию приходится 30 процентов мирового экспорта пшеницы, 20 процентов экспорта кукурузы и 76 процентов поставок подсолнечника.

По словам Пири, сбои в производстве и цепочках поставок приведут к росту цен. Он добавил, что в результате пострадают миллионы людей, на которых уже негативно сказалась продовольственная инфляция. Представитель организации также указал на то, что текущая ситуация увеличивает расходы на деятельность ВПП.

Ранее немецкое издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten предрекло, что рост цен на пшеницу может вызвать глобальный голод. Он отметил, что крупнейшие поставщики пшеницы Россия и Украина сейчас отрезаны от остальных государств.

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Виктория Кондратьева
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