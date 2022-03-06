Миру предрекли голод без российской пшеницы

В последние недели стоимость пшеницы в мире резко возросла. Это может вызвать глобальный голод, сообщает немецкое издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

Аналитик Commerzbank Карстен Фритч объяснил, что Россия и Украина составляют до 30 процентов мировых поставок пшеницы. Фрит отметил, что сейчас эти страны отрезаны от остальных государств, поэтому он предрек глобальный голод без российского зерна.

«Пшеница дорожает как никогда, и во многих странах надвигается голодный кризис», — допустило издание.

В публикации отмечается, что уменьшение резервов крупнейших экспортеров пшеницы — Евросоюза, России, США, Канады, Украины, Аргентины, Австралии и Казахстана — сделает кризис снабжения более тяжелым. На данный момент запасы зерна достигают 57 миллионов тонн, что является минимальным за девять лет показателем. Таких объемов миру хватит на 27 дней, а без ресурсов России и Украины — менее, чем а 21.

Ранее сообщалось, что цены на пшеницу показали многолетний максимум. Ее стоимость на Чикагской товарной бирже (CME) 3 марта взлетела до максимума с 2008 года из-за опасений перебоев поставок зерновых.

